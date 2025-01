Das Wetter in Bayern: teils klar, gebietsweise Regen, Tiefstwerte bis -2 Grad.

Das Wetter in Bayern: Nachts teils klar teils bewölkt, in Franken und Schwaben Regen. Tiefstwerte +7 bis -2 Grad. Morgen erst Regen- oder Schneefall. Im Tagesverlauf freundlicher bei 4 bis 14 Grad. Am Montag wieder viele Wolken mit Regen, nur im Südosten freundliche Abschnitte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 22:00 Uhr