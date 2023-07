Meldungsarchiv - 25.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils gewittriger Regen, zwischendurch Sonne. Mitunter lebhafter Wind, besonders im Alpenvorland. Höchstwerte 18 bis 21 Grad. Auch in der Nacht Regen, Tiefstwerte um 10 Grad. Morgen wenig Änderung. Am Donnerstag in Alpennähe ab und zu Sonne, sonst weiter bewölkt mit Schauern. Am Freitag vielerorts freundlich. Höchstwerte zunächst 15 bis 25, am Freitag bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2023 14:00 Uhr