Das Wetter in Bayern: Teils gewittrige Regenfälle, Höchstwerte 21 bis 28 Grad

02.08.2020 08:00 Uhr

Das Wetter in Bayern: Heute wechselnd bewölkt, mit sonnigen Abschnitten am ehesten im Osten und Südosten. Von Westen her mitunter gewittrige Regenfälle und örtlich kräftige Gewitter. Höchstwerte 21 bis 28 Grad. Die Aussichten: Unbeständig mit Schauern, im Süden auch teils länger anhaltender gewittriger Regen. In Franken teils sonnig. Am Mittwoch überwiegend sonnig. 15 bis 23 Grad, am Mittwoch bis 27 Grad. Die Ozonprognose für Bayern: Heute werden in Nordbayern Werte von 150 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft erwartet. In Südbayern werden es 160 Mikrogramm sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2020 08:00 Uhr