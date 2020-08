Das Wetter in Bayern: teils gewittrige Regenfälle, Höchstwerte 21 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Gebietsweise Regen, örtlich mit Gewittern; Höchstwerte 21 bis 25 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen; Tiefstwerte um 15 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt; vor allem in der Nähe der Berge Schauer und Gewitter. In den folgenden Tagen zunehmend sonnig, zunächst maximal 27, am Donnerstag bis 30 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 12:00 Uhr