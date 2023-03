Meldungsarchiv - 30.03.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt, von Westen her teils Schauer, nachmittags örtlich auch Gewitter. Hin und wieder sonnig, insgesamt sehr windig. Höchstwerte 12 bis 17 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt bei nachlassendem Regen. Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen und auch in den kommden Tagen bewölkt und zeitweise Regen, dabei anfangs noch recht windig. In der Nacht 8 bis 2 Grad, tagsüber maximal 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2023 10:00 Uhr