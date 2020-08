Das Wetter in Bayern: teils gewittrige Regenfälle, 20 bis 25 Grad

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute scheint im Osten des Freistaats noch die Sonne. Ansonsten überwiegen die Wolken und es kommt zu Regenfällen, am Nachmittag örtlich mit Gewittern; Höchstwerte 20 bis 25 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen; Abkühlung auf Werte um 14 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt, im Süden mit Schauern und Gewittern. In den folgenden Tagen immer freundlicher. Die Höchstwerte zunächst bis 26, am Donnerstag bis 29 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.08.2020 09:45 Uhr