Das Wetter in Bayern: Teils gewittrige Regenfälle

König Charles empfängt ausländische Staatsgäste vor morgiger Krönung

London: In der britischen Hauptstadt laufen die letzten Vorbereitungen für die morgige Krönung von König Charles III. So gab es Generalproben für die Prozessionen und die minutiös geplante Zeremonie in der Westminster Abbey. Dort werden am Mittag etwa 2.300 Gäste der Krönung von Charles beiwohnen. Heute fand im Buckingham-Palast bereits ein Empfang mit dem König für die ausländischen Staatsgäste statt. Auch Bundespräsident Steinmeier und die First Lady der USA, Jill Biden, trafen in London ein. Vor dem Palast begrüßte Charles zusammen mit Prinz William und dessen Ehefrau Kate wartende Menschen. Einige haben sich schon vor Tagen Sitzplätze für die morgige Prozession gesichert. Der frisch gekrönte Monarch und seine Frau Camilla werden nach ihrer Rückkehr von der Krönungszeremonie am Nachmittag vom Balkon des Palastes aus den Menschen zuwinken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2023 18:15 Uhr