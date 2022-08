Das Wetter in Bayern: Teils gewittrige Regenfälle

Nachrichtenarchiv - 27.08.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Es ist wechselnd bewölkt mit gewittrigen Regenfällen, die auch länger andauern und ergiebig sein können. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad. Kommende Nacht ändert sich wenig, die Tiefstwerte liegen um 15 Grad. Morgen mal Sonne mal Wolken, am Vormittag kann es im Süden noch etwas regnen. Am Montag und Dienstag viel Sonne und bis zu 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2022 14:45 Uhr