Das Wetter in Bayern: teils gewittrig, teils klar, Abkühlung auf 18 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Für Teile Unterfrankens gilt eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern mit Blitzeinschlägen und Starkregen. Sonst kaum noch Schauer oder Gewitter und häufig klar. Abkühlung auf 18 bis 14 Grad. Morgen teils länger sonnig, teils bewölkt und am Nachmittag und Abend kräftige Schauer und Gewitter. Am Freitag und Samstag sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 26 und 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2023 20:45 Uhr