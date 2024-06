Das Wetter in Bayern: Teils gewittrig, teils klar

Das Wetter in Bayern: Für viele Teile des Freistaats gibt es derzeit eine Warnung vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel. In der Nacht dann oft klar bei 18 bis 13 Grad. Morgen weiterhin unbeständig mit teils längeren sonnigen Abschnitten, aber auch Regenschauern und Gewittern. Freitag ähnlich. Samstag viel Sonne, gegen Abend dann von Westen her wieder gewittrig. Höchstwerte 23 bis 32 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.06.2024 19:45 Uhr