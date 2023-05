Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils wolkig mit Gewittern

Kurzmeldung ein/ausklappen Präsident Vucic kündigt Entwaffnungskampagne für Serbien an

Belgrad: Nach den tödlichen Schüssen in Serbien hat Staatschef Vucic eine großangelegte Entwaffnungskampagne für das ganze Land angekündigt. Wie er auf einer Pressekonferenz mitteilte, sollen zum einen registrierte Waffen überprüft werden, zum anderen will die Regierung gegen illegalen Waffenbesitz vorgehen. Zudem kündigte Vucic eine Reihe von Anti-Terror-Maßnahmen an, darunter die Einstellung von 1.200 Polizisten. Gestern hatte ein Angreifer aus einem fahrenden Auto heraus acht Menschen getötet und 13 verletzt. Einen Tag davor hatte ein 13-Jähriger in seiner Schule in Belgrad acht Kinder und einen Wachmann erschossen. Nach Regierungsangaben sind in Serbien mehr als 760.000 Feuerwaffen registriert. Auch als Folge der Jugoslawien-Kriege sind in der Region viele Waffen im Umlauf.

