Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils trüb bei maximal 15 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils länger trüb durch Nebel oder Hochnebel, später zum Teil sonnig, Höchstwerte 15 bis 19 Grad. Auch in den kommenden Tagen teils trüb durch Nebel oder Hochnebel, teils freundlich; längerer Sonnenschein oft in den südbayerischen Bergen. Am Dienstag vereinzelt Schauer. Tageshöchstwerte zwischen 14 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 06:00 Uhr