Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils regnerisch, bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Westen Frankens sonnige Abschnitte, sonst meist stark bewölkt und vom Alpenrand bis Niederbayern Regenfälle. Höchstwerte zwischen 15 und 23 Grad. Kommende Nacht allmählich trocken, Tiefstwerte um 12 Grad. Bis Mittwoch freundlicher und wärmer, vor allem am Dienstag viel Sonne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 15:00 Uhr