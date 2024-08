Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils regnerisch bei 18 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Schauer vor allem in Süd- und Ostbayern. Später von Norden her freundlicher bei 18 bis 24 Grad. In der Nacht im Norden weiter aufgelockert, im Süden stark bewölkt mit Schauern. Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen kaum verändert, am Dienstag weiter wechselhaft, aber trocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 06:00 Uhr