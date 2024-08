Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils regnerisch

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Süden und Osten Regen. In Franken zunehmend trocken. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. In der Nacht im Norden aufgelockert bewölkt. In Ober- und Niederbayern Schauer. Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen im Norden oft sonnig, im Süden gelegentlich Regen. Am Dienstag trocken. Am Mittwoch Sonne. Tageshöchstwerte morgen 18 bis 25, danach wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 12:00 Uhr