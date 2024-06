Das Wetter in Bayern: teils freundlich, teils gewittrig

Das Wetter in Bayern: Sonnig bis bewölkt. Für das westliche Alpenvorland gilt eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad. In der Nacht im Norden meist trocken, im Süden regnerisch. Abkühlung bis 9 Grad. Auch morgen und in den nächsten Tagen im Norden freundlicher, im Süden wechselhaft. Bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 16:30 Uhr