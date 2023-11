Das Wetter in Bayern: teils freundlich, teils bewölkt, vereinzelt Schnee

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau meist freundlich, an den Alpen auch länger sonnig. Ansonsten viele Wolken, vereinzelt schneit es noch. Die Höchstwerte liegen bei minus zwei bis plus vier Grad. In der Nacht örtlich wieder glatte Straßen. Die weiteren Aussichten: Es bleibt wechselhaft mit Schnee oder Schneeregen. Tagsüber erreichen die Temperaturen maximal plus drei Grad. In den Nächten bis zu minus sieben Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 10:00 Uhr