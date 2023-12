Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt mit Schnee oder Regen; 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts Schnee- oder Eisglätte. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Straßenglätte vor allem in Ober- und Niederbayern und der südlichen Oberpfalz. In Unterfranken sowie in Alpennähe ab und zu Regen oder Schneeregen. Sonst trocken und neben Wolken später auch Sonne. Höchstwerte +5 bis -1 Grad. Morgen teils bewölkt, teils länger sonnig. Donnerstag und Freitag oft bewölkt und zeitweise Schnee oder gefrierender Regen. Tageshöchstwerte +4 bis -1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 06:00 Uhr