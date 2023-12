Das Wetter in Bayern: teils freundlich, teils bewölkt mit Schnee oder Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei Höchstwerten von-1 bis +7 Grad. In Unterfranken zeitweise Regen; in Alpennähe vereinzelt Schnee oder Regen, dabei im Südosten nochmals Glatteisgefahr. In der Nacht Schnee oder gefrierender Regen bei Tiefstwerten um null Grad. Bis Freitag wechselhaft mit Regen oder Schnee, am Donnerstag auch etwas Sonne. In den Nächten Frost bis -8 Grad, tagsüber Werte bis +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 16:00 Uhr