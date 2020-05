Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen bei 8 bis 17 Grad

Füracker stellt Steuerprognose für Bayern vor

München: Wie im Bund reißt die Corona-Krise auch in Bayern ein riesiges Loch in die Staatskasse. Finanzminister Füracker stellt die Zahlen in Kürze vor. Wie der CSU-Politiker der dpa vorab gesagt hat, nimmt der Fiskus des Freistaats allein heuer fünf-einhalb Milliarden Euro weniger ein, als in der vorigen Vorhersage veranschlagt. Bayern sei aber gut für den Weg durch die Krise gerüstet, so Füracker. Was den Bund betrifft, schlägt der Bund der Steuerzahler eine Minder-Ausgabe aller Ministerien um zwei Prozent vor. Verbands-Präsident Holznagel beklagte im BR, dass noch kein Ressort Vorschläge gemacht habe, wo Gelder zurückgefahren oder umgeschichtet werden könnten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 10:00 Uhr