Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen

Das Wetter in Bayern: Im Süden viel Sonne. Sonst überwiegend bewölkt und später von Westen her Regen. Sehr lebhafter Wind bei 11 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils bewölkt, teils freundlich. Im Süden auch länger sonnig. Am Wochenende in ganz Bayern freundlich. Höchsttemperaturen morgen 18 bis 24, am Wochenende 22 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 10:00 Uhr