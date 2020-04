Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen

Wegen Corona mehr als 30 Millionen Arbeitslose in den USA

Washington: In den USA hat die Corona-Pandemie zu einer Massenarbeitslosigkeit geführt. Seit März haben sich der offiziellen Statistik zufolge mehr als 30 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Wie das Arbeitsministerium jetzt mitteilte, stieg die Zahl in der vergangenen Woche noch einmal um 3,8 Millionen. Viele trifft das doppelt, weil sie damit auch keine Krankenversicherung mehr haben oder sich diese nicht mehr leisten können. Fast alle US-Bundesstaaten haben Ausgangsbeschränkungen verhängt, damit sich das Virus nicht weiter verbreitet. Geschäfte und Betriebe sind geschlossen, Restaurants und Hotels bleiben leer, Flüge sind massenhaft gestrichen. Laut Johns Hopkins-Universität in Baltimore sind in den USA etwa 61.000 Menschen nach einer Infektion gestorben - so viele wie in keinem anderen Land der Erde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 16:00 Uhr