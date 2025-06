Das Wetter in Bayern: teils freundlich, teils bewölkt mit Gewittern bei maximal 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt bei bis zu 27 Grad. Von Westen her ziehen kräftige Schauer und Gewitter auf mit der Gefahr von Starkregen, Hagel und Sturmböen. In der Nacht weiter Regen und Gewitter. Auch in den nächsten Tagen unbeständig bei 20 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2025 17:00 Uhr