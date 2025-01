Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt mit etwas Schnee

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich, vereinzelt Schneeschauer und dabei windig. Höchstwerte minus 1 bis plus 4 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um minus 4 Grad. Morgen und auch am Sonntag und Montag teils bewölkt oder trüb, teils freundlich und meist trocken. Höchstwerte minus 4 bis plus 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2025 15:00 Uhr