Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt; Höchstwerte -3 bis +2 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Israel verriegelt Haus des Angreifers auf eine Synagoge vom Freitag

Jerusalem: Nach dem Attentat auf Besucher einer Synagoge am Freitag hat die israelische Polizei das Haus des Angreifers abgeriegelt. Der Schritt ist eine Sofortmaßnahme, die das Sicherheitskabinett von Ministerpräsident Netanjahu am Abend gebilligt hatte. Die israelische Polizei veröffentlichte Aufnahmen davon, wie Ingenieure des Militärs Metallplatten an den Fenstern des Hauses anbrachten. Auch die Haustür wurde unzugänglich gemacht. Zwei palästinensische Terroranschläge hatten an diesem Wochenende in Ost-Jerusalem für Entsetzen gesorgt. Sieben Menschen kamen dabei ums Leben, fünf weitere wurden verletzt. Heute sollen die Todesopfer beigesetzt werden. Die Regierung kündigte auch an, für Israelis den Zugang zu Schusswaffen zu erleichtern. Israelische Siedlungen im Westjordanland sollen zudem ausgebaut werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2023 12:00 Uhr