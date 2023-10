Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt; Höchstwerte 13 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: In Oberfranken sowie im östlichen Mittelgebirgsraum oft bewölkt, vereinzelt Schauer möglich. Sonst wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten - bei 13 bis 23 Grad. Nachts örtlich Nebel bei Tiefstwerten um 11 Grad. Morgen teils freundlich, teils wolkig - im Osten vereinzelt Regen. Am Dienstag und Mittwoch freundlicher bei 16 bis 25 Grad.

