Meldungsarchiv - 29.04.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und vor allem in der Mitte und im Süden auch länger Sonne. Vereinzelt Schauer, am Nachmittag an den Alpen Gewitter möglich. Höchstwerte 13 bis 18 Grad. In den kommenden Tagen Sonne, Wolken und vereinzelt Schauer. Tiefsttemperaturen zwischen 10 und 4 Grad, Höchstwerte 14 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2023 06:00 Uhr