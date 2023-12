Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt bei 7 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau Wolken mit sonnigen Abschnitten. Sonst bewölkt und vereinzelt Regen, nachmittags nördlich des Mains ab und zu Auflockerungen. Lebhafter Wind. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. In der Nacht an den Alpen oft klar, sonst bewölkt und etwas Regen bei Tieftswerten um die 2 Grad. Die Aussichten bis Freitag Teils freundlich, teils bewölkt; vereinzelt Regen, am ehesten in Nordbayern. Höchstwerte 5 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 11:00 Uhr