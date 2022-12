Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt bei 5 bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.12.2022 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Osten und Norden meist bewölkt, in Nordfranken auch etwas Regen. Südlich der Donau immer wieder sonnig. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. In der Nacht Tiefsttemperaturen um 2 Grad. Die Aussichten bis Silvester: In Alpennähe immer wieder sonnig. Im übrigen Bayern mehr Wolken als Sonne und gelegentlich etwas Regen. Höchstwerte 5 bis 12, an Silvester 11 bis 17 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2022 06:45 Uhr