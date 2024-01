Das Wetter in Bayern: teils freundlich, teils bewölkt bei -2 bis +2 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, im Süden und am Nachmittag im Westen Frankens auch mal Sonne. In höheren Lagen Schnee. Höchstwerte minus 2 bis plus 2 Grad. In der Nacht zunächst klar, später Wolken und Schnee oder gefrierender Regen bei Tiefstwerten um minus 7 Grad. In den nächsten Tagen bewölkt mit Regen, Schnee und Glatteisgefahr. Ab Freitag freundlicher. Höchstwerte minus 2 bis plus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2024 07:00 Uhr