Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt bei 14 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Osten und Südosten freundlich, später von Westen her zunehmend bewölkt. Am Nachmittag und Abend etwas Regen im Westen und Süden. Lebhafter Wind bei 14 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen meist bewölkt, in Alpennähe und in Niederbayern vereinzelt Regen. Donnerstag und Freitag oft sonnig. Höchstwerte morgen 9 bis 15 Grad, danach 15 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 06:00 Uhr