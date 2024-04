Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag in Alpennähe längere sonnige Abschnitte. Sonst meist bewölkt und später von Westen her Regen. Höchstwerte zwischen 11 und 19 Grad. In der Nacht zunächst im Süden noch Schauer. Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen teils bewölkt, im Süden auch länger sonnig. Am Wochenende in ganz Bayern oft sonnig. Höchstwerte morgen bis 24, am Wochenende bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 06:00 Uhr