Das Wetter in Bayern: An der Donau und südlich davon länger sonnig. Sonst ist es bewölkter, von Unter- bis Oberfranken regnet es. Höchstwerte 10 bis 19 Grad. Morgen recht freundlich bei ähnlichen Temperaturen, in Unterfranken etwas Regen. Die weiteren Aussichten: Am Montag und Dienstag unbeständig mit Regen, im Bergland Schnee, tagsüber 4 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2021 06:00 Uhr