Das Wetter in Bayern: teils freundlich, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Heute teils freundlich, teils bewölkt oder trüb. In Unterfranken vereinzelt Regen. Höchstwerte zwischen 5 und 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Süden Regen, später teils in Schnee übergehend; im Norden ab und zu Sonne. Dabei windig. Am Freitag und Samstag teils bewölkt, teils sonnig. Tageshöchstwerte 2 bis 9 Grad, nachts Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 06:00 Uhr