Das Wetter in Bayern: teils freundlich, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Noch nebelig, dann teils freundlich, teils bewölkt. Von den Alpen her etwas Regen. 14 bis 21 Grad. In der Nacht besonders im Norden vereinzelt Regen. Sonst meist trocken, später Nebel bei Tiefstwerten um 10 Grad. Morgen bewölkt, aber trocken. Ab Sonntag teils trüb, teils sonnig. Höchstwerte 16 bis 22 Grad, Tiefstwerte in der Nacht zwischen 11 und 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2024 10:00 Uhr