Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt und regnerisch, teils trocken

Das Wetter in Bayern: In Südbayern sowie im Süden Mittelfrankens und der Oberpfalz stark bewölkt und regnerisch. Im Norden stellenweise trocken und vereinzelt Sonne. Höchstwerte 6 bis 16 Grad. In der Nacht vor allem an den Alpen viel Regen 7 bis 1 Grad. Auch in den nächsten Tagen im Süden viele Wolken und nass. Andernorts trocken und sonnig. Höchstwerte zwischen 10 und 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2025 15:00 Uhr