Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils trüb, 2 bis 9 Grad

Bedford-Strohm wirbt für mehr Online-Gottesdienste an Weihnachten

München: In der Debatte um Gottesdienste an Weihnachten hat der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm, für mehr Online-Formate geworben. In der "Rheinischen Post" sagte er, die Kirchen wollten im Kampf gegen die Pandemie ihren Teil dazu beitragen. Deshalb werde es in diesem Jahr verstärkt Gottesdienste in digitaler Form sowie als Übertragungen in Radio und Fernsehen oder auch als Hausandachten geben. - In welcher Form die Weihnachtsgottesdienste dieses Jahr abgehalten werden, wollen die großen deutschen Kirchen meist den Gemeinden überlassen. So werden an Heiligabend trotz Lockdowns zwar etliche Präsenzgottesdienste stattfinden, jedoch stets unter strengen Hygieneauflagen mit Mindestabständen, Maskenpflicht und Gesangsverbot.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 06:00 Uhr