Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils sonnig und sehr windig; Höchstwerte 8 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Früh ist es von den Alpen bis Niederbayern bewölkt. Gelegentlich fällt noch etwas Regen oder Schnee, ansonsten ist es weitgehend trocken und sonnig. Es weht ein in Böen starker bis stürmischer Wind. Höchstwerte 8 bis 15 Grad. Die Nacht wird wechselhaft, Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Morgen ist es meist bewölkt und es regnet gelegentlich, an den Alpen auch anhaltend. Oberhalb von 800 Metern kann Schnee fallen. Höchstwerte: bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2025 06:00 Uhr