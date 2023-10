Das Wetter in Bayern: teils bewölkt, teils sonnig; Höchstwerte 16 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: In Teilen Unterfrankens bewölkt und regnerisch. Sonst nach Nebel vielerorts freundlich, später mehr Wolken, in Schwaben kann es regnen. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der Nacht Tiefsttemperaturen um 9 Grad. Morgen trüb und regnerisch. An Allerheiligen im Süden wieder freundlicher. Am Donnerstag wechselhaft. Tageshöchsttemperaturen 9 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 10:00 Uhr