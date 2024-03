Das Wetter in Bayern: teils bewölkt, teils sonnig, bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Von Oberfranken bis zum Bayerischen Wald meist bewölkt. Sonst teils auch länger sonnig. 12 bis 17 Grad. In der Nacht örtlich Nebel bei 8 bis 3 Grad. Morgen wechselhaft mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Samstag zeitweise Regen. Sonntag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, vor allem in Alpennähe. Oft windig bei 8 bis 17 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2024 14:45 Uhr