Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils sonnig bei maximal 12 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Vierschanzentournee geht zu Ende

Bischofshofen: Die Vierschanzentournee der Skispringer geht heute in ihr letztes Springen. Beim Finale will sich der Norweger Halvor Egner Granerud erstmals in seiner Karriere den Gesamtsieg sichern. Der 26-Jährige ist als Spitzenreiter mit deutlichem Vorsprung der Favorit für den Sieg in Bischofshofen. Für die deutschen Skispringer um den in Innsbruck schon in der Qualifikation gescheiterten Karl Geiger geht es um einen versöhnlichen Tournee-Abschluss. Alle sieben deutschen Springer sind für den Wettbewerb heute qualifiziert, einen Podest-Platz in der Gesamtwertung kann aber keiner der DSV-Adler mehr erreichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2023 06:15 Uhr