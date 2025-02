Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils sonnig bei 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils sonnig. Höchstwerte zwischen 8 Grad bei Dauernebel in Oberfranken und bis zu 14 Grad an den Alpen. In der Nacht in Franken gebietsweise Regen, Tiefstwerte zwischen 8 und 0 Grad. Morgen nur im Süden Auflockerungen, sonst wolkig und teils Regen. Am Mittwoch teils weiter Regen. Am Donnerstag Sonne, Wolken und Regen, in den Bergen auch Schnee. Höchstwerte 5 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 11:00 Uhr