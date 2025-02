Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils sonnig bei 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt oder neblig-trüb, teils sonnig. Höchstwerte zwischen 8 Grad bei Dauernebel in Oberfranken und bis zu 14 Grad an den Alpen. In der kommenden Nacht meist Wolken und in Franken gebietsweise Regen bei Werten zwischen 8 und 0 Grad. Morgen nur im Süden Auflockerungen, sonst wolkig und teils Regen. Am Mittwoch zeitweise Regen. Am Donnerstag ein Wechsel aus Sonne und Wolken mit Regen, in den Bergen auch als Schnee. Höchstwerte 5 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 06:00 Uhr