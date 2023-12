Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils sonnig bei -1 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils starke Bewölkung oder Nebel, teils Sonnenschein. Meist trocken. Höchstwerte minus 1 bis plus 4 Grad. In der Nacht trocken und teils klar, teils wolkig. Tiefstwerte um minus 6 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Wochenende wechselnd bewölkt und gebietsweise sonnig. Vereinzelt Schneeregen oder Regen. Höchstwerte morgen bis 4, am Wochenende bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 06:00 Uhr