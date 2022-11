Das Wetter in Bayern: teils bewölkt, teils sonnig

Kurzmeldung ein/ausklappen Polen nimmt deutsche Raketenabwehrsysteme an

Warschau: Deutschland unterstützt Polen bei der Verstärkung der Luftabwehr an der Ostgrenze des Landes. Verteidigungsminister Blaszczak sagte, er nehme den Vorschlag aus Deutschland mit Freude an. Seine deutsche Kollegin Lambrecht hatte Raketen-Abwehrsysteme vom Typ "Patriot" angeboten. Sie sollen an der Grenze zur Ukraine stationiert werden, heißt es aus Polen. Außerdem laufen auch Gespräche darüber, die Patrouillenflüge deutscher Flugzeuge über polnischem Gebiet auszuweiten. Seit März beteiligt sich die Luftwaffe an solchen Einsätzen, wie auch schon in Rumänien und im Baltikum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2022 13:00 Uhr