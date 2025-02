Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils Schneeschauer

Das Wetter in Bayern: Heute ist es meist bewölkt, vor allem an den Alpen fällt noch etwas Schnee. Höchstwerte minus 3 bis plus 3 Grad. In der Nacht nur vereinzelt Schneeschauer und Abkühlung auf minus 2 bis minus 12 Grad, örtlich kann es glatt werden. Die Aussichten: Morgen teils neblig trüb, teils sonnig, vor allem in den Alpen. Am Sonntag mehr Wolken und stellenweise etwas Schnee, nur im Süden und Schwaben bleibt es trocken. Am Montag ebenfalls wechselhaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2025 15:00 Uhr