Das Wetter in Bayern: teils bewölkt, teils länger sonnig, Höchstwerte 25 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag und Abend gebietsweise schauerartiger Regen, örtlich auch heftige Gewitter. Erwärmung auf 25 bis 31 Grad. In der Nacht abklingende Regenfälle und mitunter länger klar. Tiefsttemperaturen um 17 Grad. In den nächsten Tagen wenig Änderung.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 13.08.2023 05:00 Uhr