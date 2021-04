Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils länger sonnig, bis 17 Grad

Nachrichtenarchiv - 09.04.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich. Im Süden auch länger sonnig. Bei 12 bis 17 Grad recht windig. Im Laufe der Nacht in Franken gebietsweise Regen. Tiefstwerte +9 bis -2 Grad. Morgen im Norden viele Wolken und vereinzelt Regen. Sonst meist sonnig. 10 bis 19 Grad. Am Sonntag ähnlich. Montag bewölkt mit Regenfällen und deutlich kühler.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.04.2021 14:45 Uhr