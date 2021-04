Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils länger sonnig, bis 17 Grad

Piazolo betont Präsenzunterricht als Ziel der Staatsregierung

München: Zum Schulstart nach den Osterferien am Montag hat Bayerns Kultusminister Piazolo das Ziel der Staatsregierung bekräftigt, so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten. Dieser sei durch nichts zu ersetzen, denn er sei nicht nur dazu da, Wissen zu vermitteln, sondern Schule sei ein sozialer Ort, sagte Piazolo bei einer Pressekonferenz. Um den Gesundheitsschutz in den Schulen zu stärken, wird laut Piazolo ein vierfaches Sicherheitsnetz aufgespannt. Neben dem Hygienekonzept mit Maskenpflicht und den voranschreitenden Impfungen nannte der Kultusminister die Inzidenzbremse und die Testpflicht als zentrale Punkte. Die Staatsregierung hatte am Mittwoch beschlossen, dass sich Lehrkräfte und Schüler zwei Mal die Woche testen müssen. Um Planungssicherheit zu gewähren, dienen die Inzidenzwerte von Freitag jeweils als Grundlage für die Regelung der Folgewoche in den Schulen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2021 11:00 Uhr