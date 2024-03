Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils länger sonnig

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten und meist trocken. Höchstwerte 12 bis 16 Grad. In der Nacht oft klar bei Temperaturen um 3 Grad. Morgen viel Sonne. Am Donnerstag dann mehr Wolken und einzelne Schauer, an den Alpen regnerisch. Am Freitag wieder freundlicher. Nachmittagstemperaturen zwischen 11 und 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 12:00 Uhr